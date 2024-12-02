Краснодар, 2 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Жителю Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, вынесли приговор. Краснодарский краевой суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчину признали виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый выступал против проведения спецоперации. В январе он наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения из аэропорта Сочи и передал сведения о месте и времени вылета комплекса спецслужбам Украины с целью его огневого поражения.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Отбывать наказание ялтинец будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности РФ 14 ноября задержала агента Главного управления разведки (ГУР) Украины, передавшего Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. В отношении него возбудили дело о госизмене. По версии правоохранителей, за денежное вознаграждение и по наводке кураторов злоумышленник осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений, фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий.

7 ноября правоохранительные органы в Мордовии задержали жителя региона, которого подозревают в передаче Украине сведений об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов в республике.

ФСБ 3 октября задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего россиянина.