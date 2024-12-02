Москва, 2 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Новый телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реждепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется, сообщил журналистам 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/РИА Новости Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Так Представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос прессы.

«В настоящий момент нет», — сказал он, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Владимир Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили сотрудничество Москвы и Анкары и ряд международных вопросов.

27 ноября сирийские боевики начали наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо в этой арабской республике. Они смоли захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу Вооружённых сил республики в этом регионе. 29 ноября появилась информация, что правительственные войска начали контрнаступление, для чтобы вытеснить террористов с указанных территорий.

Дмитрий Песков назвал наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии посягательством на суверенитет этой арабской республики. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.