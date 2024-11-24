Москва, 24 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Президент России отметил динамичное развитие экономического сотрудничества двух стран.

Также лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности, ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что позиции Москвы и Анкары по данному вопросу близки.

19 ноября Эрдоган назвал обновление ядерной доктрины РФ ответной мерой и самозащитой России. России пришлось принять эти меры, подчеркнул он.

20 ноября президент Турции раскритиковал решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это решение приведёт к разжиганию и разрастанию конфликта, сказал Эрдоган журналистам. США, возможно, хотят, чтобы военный конфликт не закончился никогда, отметил он.