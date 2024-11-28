Дамаск, 28 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Вооружённые группировки сирийских боевиков начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Об этом 27 ноября сообщил американский телеканал CNN.

Handout/Global Look Press

По его данным, боевики смогли захватить 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии Сирии в этой местности.

Командование вооружённых группировок сирийских боевиков также сообщило телеканалу, что после ожесточённых боев с войсками президента Сирии Башара Асада и иранскими ополченцами их подчинённым удалось занять город Урм-эль-Кубра, расположенный на расстоянии около 20 км от Алеппо.

Отмечается, что в этом наступлении участвуют различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция с США.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк рассказал, что Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению дронов на территории республики. По его словам, это было сделано, чтобы пресечь попытки боевиков радикальных формирований атаковать объекты на территории, подконтрольной правительству Сирии.

Игнасюк сообщил 16 октября об ударе ВКС РФ по девяти объектам базирования боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии. По его словам, сирийские боевики продолжают попытки атаковать объекты территории, подконтрольной правительству республики.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, добавил он.