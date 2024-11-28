Алеппо, Сирия, 28 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Сирийские повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск близ провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал CNN.

dpa/TASS

«Согласно заявлению оппозиционных фракций, опубликованному в среду, повстанцы захватили 13 деревень, включая стратегические города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также Базу 46 — крупнейшую базу сирийских государственных сил в западном Алеппо», — сказано в материале от 27 ноября.

В сообщении также говорится, что в ходе наступления погибли 37 представителей правительственных войск и союзных им подразделений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовит провокацию с инсценировкой применения отравляющих веществ в районе населённых пунктов в южной части идлибской зоны деэскалации с целью обвинить сирийские правительственные силы в якобы нанесении неизбирательных ударов и использовании отравляющих веществ против населения.