Дамаск, 29 ноября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Правительственная армия Сирии начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) (прежнее название «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Алеппо и Идлибе. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Al-Mayadeen.

TASS /Anas Alkharboutli/dpa

«Сирийская арабская армия начала отражать интенсивное наступление вооружённых групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирийские военные ведут контрнаступление на захваченные вооружёнными группировками террористов позиции на юго-востоке Идлиба и уже освободили от них город Эль-Бакум.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября группировки вооружённых сирийских боевиков начали крупное наступление на позиции правительственных войск Сирии у Алеппо. По информации американского телеканала CNN, они смогли захватить 13 населённых пунктов и крупнейшую базу правительственной армии Сирии в этом регионе.

Уточнялось, что в этом наступлении принимают участие различные сирийские оппозиционные силы — от исламистских группировок до умеренной «Свободной сирийской армии», ранее поддерживаемой США и Турцией.

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк 16 ноября рассказал, что Воздушно-космические силы России нанесли удары по девяти объектам базирования боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Он уточнил, что сирийские боевики продолжают попытки атак на объекты территории, которую контролирует правительство республики.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Он пояснил, что элиты Запада не желают мириться с утратой ими былого могущества в мире.