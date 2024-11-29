Москва, 29 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Сирии российское руководство рассматривает как посягательство на суверенитет республики. Об этом 29 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе» — заявил Песков.

Москва выступает за то, чтобы сирийское руководство как можно быстрее навело порядок в Алеппо, отметил он. Конституционный порядок в Сирии необходимо восстановить.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Москву якобы прилетел президент Сирии Башар Асад, Песков ответил, что у него нет никакой информации на эту тему.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября вооружённые группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САР, правительственные войска) в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Позже сирийские боевики заявили, что заняли расположенный в 20 км от Алеппо город Урм-эль-Кубра. В ходе боёв погибли 37 представителей САР и союзных им подразделений.

Телеканал Al-Mayadeen 29 сообщил, что САР начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и в Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.