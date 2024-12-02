Тбилиси, 2 декабря, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школы присоединиться к акциям протеста против правительства страны. Об этом она заявила в соцсети X.

Александр Патрин/ТАСС

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — указала она в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Тбилиси с 28 ноября активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Протестующие, которых ранее оттеснил грузинский спецназ от здания парламента, переместились дальше и, заняв часть проспекта Руставели, начали возводить баррикады. В качестве стройматериалов участники оппозиционного митинга использовали сломанные ими уличные вывески и металлические заборы.

Зурабишвили 30 ноября заявила, что не намерена оставлять пост после истечения срока своих полномочий и что она якобы является единственным легитимным представителем власти в стране. Она настаивает на том, что выборы в парламент прошли несправедливым образом, поэтому законодательный орган страны является нелегитимным.

1 декабря Кобахидзе также заявил, что власти Грузии не рассматривают вопрос проведения в стране повторных выборов в парламент.

2 декабря украинская журналистка Диана Панченко сравнила Зурабишвили, которая отказывается уйти в отставку, с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, полномочия которого на посту главы государства истекли в мае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с украинским «майданом». По его словам, события в Грузии имеют все признаки «оранжевой революции», и грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.