Киев, 2 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Украинская журналистка Диана Панченко сравнила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается уйти в отставку, с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, полномочия которого на посту главы государства истекли в мае.

Belkin Alexey/Global Look Press

«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Всё ради защиты демократии?» — обратилась журналистка к Зурабишвили в сообщении на платформе X.

Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили 30 ноября заявила, что не намерена оставлять пост после истечения срока своих полномочий и что она является единственным легитимным представителем власти в стране. Она настаивает на том, что выборы в парламент прошли несправедливым образом, поэтому законодательный орган страны является нелегитимным.

Прозападная оппозиция, также не признавшая итоги голосования, отказалась участвовать в заседаниях парламента и начала выводить своих сторонников на улицу. Участники протестов требуют проведения повторных выборов в парламент.

1 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не рассматривают вопрос проведения в стране повторных выборов в парламент.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов.