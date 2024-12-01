Тбилиси, 1 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Власти Грузии не рассматривают вопрос проведения в стране повторных выборов в парламент. Об этом 1 декабря заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Нет, конечно. О чём речь», — заявил Кобахидзе.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт итоги выборов и считает, что они были подтасованы. Прозападная оппозиция, также не признавшая итоги голосования, отказалась участвовать в заседаниях парламента и начала выводить своих сторонников на улицу. Участники протестов требуют проведения повторных выборов в парламент.

На заседании 26 ноября грузинский парламент назначил очередные выборы президента на 14 декабря, а инаугурацию — на 29 декабря.

Через два дня, 28 ноября, парламент принял решение до 2028 года приостановить обсуждение с Брюсселем вопроса о начале переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз. После этого протесты в Тбилиси возобновились. В течнение трёх дней силовики задержали порядка 200 человек.