Тбилиси, 2 декабря, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Протестующие, которых ранее оттеснил грузинский спецназ, переместились дальше и заняли часть проспекта Руставелли, начав возводить баррикады.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

В качестве стройматериалов участники оппозиционного митинга ломали уличные вывески и металлические заборы, сообщило «РИА Новости».

При этом митингующие продолжали обстреливать здание парламента петардами. Стражи правопорядка время от времени применяли водомёт.

Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси с 28 ноября активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Участники акции били по металлическому ограждению здания и забрасывали его петардами и фейерверками. Кроме того, протестующие бросали бутылки с горючей смесью и камни в бойцов спецназа МВД. К месту протестной акции стянули дополнительные силы полиции и спецназа.

Журналистка телеканала «Рустави 2» Тамта Читишвили получила ранение в ходе антиправительственного митинга. Также за помощью к врачам обратилисьоператоры «Рустави 2» Георгий Нергадзе и Торнике Лобжанидзе.

Евросоюз попыткой дестабилизировать ситуацию в Грузии может в дальнейшем сделать из республики военного союзника против России, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, Запад стремится привести к власти в Грузии оппозицию, управляемую из Вашингтона и Брюсселя, с целью отрезать республику от России и заставить её, вопреки экономическим интересам, присоединиться к санкциям. Грузия при этом рискует стать фигурой в чужой игре, подчеркнул сенатор.