Москва, 1 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не сможет добиться реализации своих угроз ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС. Об этом 1 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема. Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от неё и от импорта из других стран», — написал он в Telegram-канале.

Пушков добавил, что США также неспособны помешать странам БРИКС переходить на взаимные расчёты в национальных валютах и создавать платёжную систему, которая станет альтернативой SWIFT. Слова Трампа, скорее всего, показывают его озабоченность снижением глобальной роли американского доллара.

Сенатор также напомнил, что Трамп уже делал громкие заявления, которые потом ни к чему не приводили. Он грозил санкциями властям Мексики, требуя остановить поток мигрантов, и заявил, что добился согласия, но Мехико опроверг его слова. Также ни к чему не привели угрозы американского политика во время первого президентского срока в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 30 ноября заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября подчеркнул, что ещё рано говорить о единой валюте БРИКС и страны объединения пока не ставят такой цели. Сначала нужно добиться большей интеграции экономик, а только потом начинать разговоры на эту тему.

В октябре Путин сообщил, что входящие в БРИКС государства будут создавать условия для перехода во взаимных расчётах на национальные валюты. Также страны намерены развивать банковские связи и механизмы расчёта, которые не будут зависеть от внешних факторов.