Вашингтон, 1 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Решение стран БРИКС создать новую валюту для международных расчётов вместо доллара США, обернётся для них пошлиной в 100%, и им придётся забыть об идее продаж «замечательной американской экономике». Об этом 30 ноября сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

По мнению Трампа, идея о замене «могучего доллара» любой другой валютой попросту не должна существовать. Политик потребовал от стран БРИКС обязательств, что они не будут создавать валюту, иначе для них Вашингтон введёт пошлину в размере 100%, и им придётся забыть о продажах в «замечательную экономику США».

«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены могучего доллара США», — написал Трамп.

Республиканец призвал «найти другого «лоха» и предупредил, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придётся «помахать Америке рукой». При этом Трамп оценил возможность создания единой резервной валюты странами БРИКС как почти нулевую.

Ранее ИА Регнум сообщало, как заявил 26 сентября президент России Владимир Путин партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

При этом президент России, выступая 7 ноября на пленарной сессии «Валдая», отметил, что говорить о единой валюте БРИКС рано, у стран объединения такой цели пока нет. Путин пояснил, что, прежде чем начать разговоры о новой валюте, надо «добиться большей интеграции экономик друг с другом», «качество экономик поднять на определённый уровень», чтобы это были «очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны межгосударственного объединения БРИКС уже разработали механизмы по альтернативным платёжным механизмам. Эта задача стояла на повестке дня саммита БРИКС в Казани и на других встречах глав финансовых ведомств и центробанков.

Лавров подчеркнул, что альтернативные платёжные механизмы не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике.