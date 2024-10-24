Казань, 24 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Страны БРИКС будут создавать условия для расчётов в национальных валютах, заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

Государства-члены объединения настроены на укрепление партнёрства в финансовой сфере, сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Страны, входящие в объединение, будут развивать межбанковскую коммуникацию, добавил президент России.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

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