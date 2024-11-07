Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

«Говорят о том, что надо думать о создании единой валюты. Рано пока об этом говорить. У нас нет таких целей между собой», — сказал Путин.

По словам российского лидера, странам-членам БРИКС необходимо сперва добиться большей интеграции экономик друг с другом.

«И второе: нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству и структуре экономики друг с другом», — добавил Путин.

Как отметил российский лидер, две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что Россия не стремиться отказаться от доллара, однако в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов.

«Мне бы казалось, что бы ни происходило, доллар — как священная корова, её нельзя было трогать. Нет, взяли своими руками, рога поотшибали, вымя не моют, а наоборот, эксплуатируют почём зря. Ну, что это такое? Сами виноваты: расчёты в долларах сокращаются в мире — не сильно пока, как средства накопления потихонечку, даже в странах — ближайших партнерах, тоже потихонечку, но снимаются, сужаются», — отметил Путин.

Кроме этого, глава государства обратил внимание, что Европа уже ограничивает применение евро, несмотря на то, что валюта пока что не встала на ноги в качестве мировой.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Путин заявил, что США используют доллар в качестве политического оружия и это большая ошибка. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.