Москва, 27 ноября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Стремление президента Джо Байдена, покидающего свой пост совсем скоро, выделить киевскому режиму всё необходимое для продолжения военных действий в 2025 году демонстрирует «воровские инстинкты» Белого дома. Об этом завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Воровские инстинкты — забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось, кроме Украины», — прокомментировал для телеканала «Звезда» Лавров.

Байден и его окружение активно поддерживают Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта поддержка включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход СВО.

Как сообщало ИА Регнум, сокращение помощи США, возможное при администрации избранного президента Дональда Трампа, станет для Украины смертным приговором. Об этом 27 ноября заявил на заседании организации первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

США и их союзники завершают процесс выделения 50 млрд долларов киевскому режиму, заверил 26 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что попытки изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.

Американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву.

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится.