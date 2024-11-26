Вашингтон, 26 ноября, 2024, 21:13 — ИА Регнум. США и их союзники завершают процесс выделения 50 млрд долларов киевскому режиму. Об этом во вторник, 26 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи стран «Группы семи» (G7) заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Официальный сайт президента Украины

Средства будут обеспечены за счёт замороженных активов РФ, сказал Блинкен.

«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 млрд долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — заявил глава Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Agence France-Presse со ссылкой на данные из Елисейского дворца информировало, что лидеры стран «Группы семи» пришли к соглашению о выделении Украине 50 млн долларов в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов 20 ноября заявил, что Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на реализацию недружественных действий Запада. Силуанов подчеркнул, что это адекватный ответ на недружественные действия западных стран.