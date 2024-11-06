Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, передаёт 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Аналитики говорят, что Трамп, вероятно, рассматривает блокировку финансирования как способ принудительно остановить войну», — сказано в публикации.

По данным экспертов, главным фактором для Киева станет то, какая политическая сила будет преобладающей в Конгрессе после выборов президента США. Это определит, насколько влиятельным окажется будущий глава Белого дома и в какой степени он сможет финансово поддерживать Украину.

Сам Трамп неоднократно намекал, что собирается прекратить военную помощь Украине и остановить конфликт в течение суток после избрания. Как именно он собирается это сделать, политик не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах. Он также заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 6 ноября заявил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа, что выгодно для России.

По его словам, полезное для Москвы качество упрямого бизнесмена Трампа — смертельная нелюбовь к расходам «на разных прихлебателей и приживалок», бесполезных союзников, плохие благотворительные проекты и «прожорливые» международные организации.