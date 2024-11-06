В США оценили, как победа Трампа отразится на помощи Украине
CNBC: победа Трампа на выборах станет концом финансирования Украины
Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, передаёт 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«Аналитики говорят, что Трамп, вероятно, рассматривает блокировку финансирования как способ принудительно остановить войну», — сказано в публикации.
По данным экспертов, главным фактором для Киева станет то, какая политическая сила будет преобладающей в Конгрессе после выборов президента США. Это определит, насколько влиятельным окажется будущий глава Белого дома и в какой степени он сможет финансово поддерживать Украину.
Сам Трамп неоднократно намекал, что собирается прекратить военную помощь Украине и остановить конфликт в течение суток после избрания. Как именно он собирается это сделать, политик не уточнил.
Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах. Он также заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 6 ноября заявил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа, что выгодно для России.
По его словам, полезное для Москвы качество упрямого бизнесмена Трампа — смертельная нелюбовь к расходам «на разных прихлебателей и приживалок», бесполезных союзников, плохие благотворительные проекты и «прожорливые» международные организации.