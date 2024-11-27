Вашингтон, 27 ноября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Сокращение помощи США, возможное при администрации избранного президента государства Дональда Трампа, станет для Украины смертным приговором. Об этом 27 ноября заявил на заседании организации первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Даже если оставить в стороне прогнозы о том, что Дональд Трамп сократит помощь Украине, что, по сути, станет для ВСУ смертным приговором, становится всё более очевидно, что он и его команда проведут аудит уже предоставленной Киеву помощи», — отметил дипломат.

По словам Полянского, подобная перспектива является самым страшным из возможных сценариев для главы киевского режима Владимира Зеленского и его коллег. При этом украинский политик всячески старается игнорировать предстоящий приход к власти новой американской администрации, добавил первый зам постпреда.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В этот же день американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву.

20 ноября Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта. По словам Медведева, избранный президент США может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия будущей администрации США пока трудно предсказать. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указал он.