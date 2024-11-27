Берлин, 27 ноября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Внутри НАТО необходимо быстро создать систему по сдерживанию России, в одиночку Европе это неподвластно. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа сделать это будет сложнее, заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Свою точку зрения она выразила во время презентации своей книги «Свобода», трансляцию которой на своём YouTube-канале вела газета Zeit.

«Убедительная система сдерживания в будущем возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединённым Штатам», — добавила Меркель.

По мнению экс-канцлера ФРГ, сотрудничеством с Европой также должны быть заинтересованы в США. Вашингтону с учётом новых вызовов, связанных с Москвой и Пекином, важно иметь союзников в Евросоюзе.

Меркель отметила, что с 2014 года у стран НАТО значительно улучшились военные возможности, однако темпы укрепления альянса отставали от наращивания вооружений России.

Как сообщало ИА Регнум, Западу нельзя забывать, что у России «пугающий» ядерный потенциал, нужно сделать всё возможное, чтобы избежать его применения, заявила 25 ноября Ангела Меркель. Она подчеркнула, что на посту канцлера ФРГ прикладывала все силы для обеспечения мирного сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября подчёркивал, что действия Запада привели к беспрецедентной эскалации, события по масштабу превзошли Карибский кризис. Удар российской ракетой «Орешник» был предупреждением для Запада, отметил представитель Кремля.

Президент Владимир Путин 21 ноября рассказал, что в ответ на атаку западными дальнобойными ракетами российские военные нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул глава государства. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, предупредил Путин.