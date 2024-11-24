Москва, 24 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада во главе с США, беспрецедентна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС

Нынешние события по масштабу эскалации превосходят Карибский кризис, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Она (ситуация. — Прим. ред.) беспрецедентная, действительно. Коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — сказал Песков.

Удар ракетным комплексом «Орешник» по объекту ВПК на Украине был для Запада «предупредительным звоночком», своевременным, востребованным и эффективным, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков также отметил, что безрассудные шаги США усиливают украинский конфликт, и напомнил, что обновление ядерной доктрины России является сигналом Западу.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, отмечал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.