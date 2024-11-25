Берлин, 25 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Странам Запада нельзя забывать, что у России «пугающий» ядерный потенциал, нужно сделать всё возможное, чтобы избежать его применения. Об этом заявила 25 ноября бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa

«Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире. Потенциал — пугающий», — отметила она в интервью телеканалу «Би-би-си».

Меркель подчеркнула, что на посту канцлера ФРГ она прикладывала все силы, чтобы обеспечить мирное сотрудничество с Россией.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 ноября основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс, комментируя применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию. Он подчеркнул, что такую ракету невозможно сбить.

Россия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на применение Киевом дальнобойное оружие Запада против России. Глава государства подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов и конфликт приобрёл глобальный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что действия Запада привели к беспрецедентной эскалации, события по масштабу превосходят Карибский кризис. Удар ракетой «Орешник был» предупреждением для Запада, отметил представитель Кремля.