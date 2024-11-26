Москва, 26 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Темой заседания совета «Украина — НАТО», вероятно, станет неблагоприятная для ВСУ динамика на фронте, заявил 26 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Судьбоносных» решений на этой встрече, вероятно, принято не будет, сказал Песков.

«Это же встреча из серии регулярных, и поэтому вряд ли на уровне послов будут приняты какие-то судьбоносные решения. Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны», — отметил пресс-секретарь президента.

Заседание совета «Украина — НАТО» пройдёт 26 ноября. Предполагалось, что его участники обсудят последствия удара ВС РФ ракетной системой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

21 ноября Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что Россия будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отмечал, что в зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО.