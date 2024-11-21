Москва, 21 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов, заявил в своём обращении 21 ноября президент Владимир Путин.

РИА Новости / Алексей Никольский

Объекты для поражения будут определяться, исходя из угроз, сказал глава государства.

«Будем делать это (предупреждать. — Прим. ред.) по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе обращения президент заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран. После ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер, подчеркнул Путин.

Глава государства сообщил, что Россия нанесла по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, сказал президент.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ. Те, кто сомневаются, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул президент в ходе обращения.