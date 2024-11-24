Лондон, 24 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может проводить с президентом России Владимиром Путиным переговоры по Украине с учётом условий российской стороны, но в таком случае Москве придётся отказаться от сотрудничества с Пекином. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Михаил Метцель/ТАСС

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно, если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — отмечено в материале.

В публикации указано, что Трампу придётся проводить переговоры также с Великобританией и со странами ЕС. По словам автора статьи, Лондон и Брюссель могут предложить республиканцу «что-то интересное», например, выгодные предложения в сфере торговли, поддержку в торговой войне с Китаем или же усиление давления на Иран.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Целью новой администрации США будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение киевскому режиму регионов, ранее входивших в состав Украины, заявил 9 ноября старший советник Трампа Брайан Ланза.

9 ноября опрошенные американским изданием The Hill эксперты заявили, что Трамп, вероятно, постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения». Сам республиканец ранее отмечал, что «глупость» администрации действующего президента США Джо Байдена привела к тому, что четыре указанные страны объединились в «группу», напомнили авторы.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.