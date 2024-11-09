Вашингтон, 9 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Целью новой администрации США будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение киевскому режиму регионов, ранее входивших в состав Украины, заявил 9 ноября Брайан Ланза, старший советник избранного президента США Дональда Трампа.

Zuma/TASS

В интервью «Би-би-си» Ланза также отметил, что США попросят главу киевского режима Владимира Зеленского представить свою версию «реалистичного видения мира» и, в частности, отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма.

«Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия только тогда, когда Крым будет возвращён, у нас есть новости для Зеленского: Крым ушёл. И если это ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма — вы сами по себе», — сказал Ланза.

Если Зеленский упомянет Крым, он тем самым покажет, что он «несерьёзен», отметил советник Трампа. Приоритет США — мир, а не победа, добавил он.

Вместе с тем Ланза заявил, что как уходящая администрация США, так и власти европейских стран с самого начала военного конфликта на Украине не дали киевскому режиму «возможности и оружие» в достаточном количестве.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

7 ноября обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта, отмечал замглавы МИД Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.