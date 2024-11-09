Вашингтон, 9 ноября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения», заявили опрощенные американским изданием The Hill эксперты.

Национальные интересы указанных стран противоречат друг другу, но Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян объединяет стремление противостоять господству США на мировой арене, отметили эксперты.

Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, в том числе связанных с Украиной и Израилем, отметила ранее в своей статье обозреватель Bloomberg Кортни Макбрайд. Израилю победа Трампа, скорее всего, пойдёт на пользу, отметила автор. Трамп, по её словам, уже «дал понять», что предоставит Тель-Авиву большую свободу действий для нанесения удара по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Трамп считается самым произраильским лидером за всю историю США, поэтому после его инаугурации вероятна эскалация конфликта на Ближнем Востоке, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

После своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. Целью новой администрации США будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение киевскому режиму регионов, ранее входивших в состав Украины, заявил 9 ноября старший советник Трампа Брайан Ланза.

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