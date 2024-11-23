Лондон, 23 ноября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Стремление избранного президента США Дональда Трампа заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным несёт в себе угрозу сильно подорвать Североатлантический альянс (НАТО), пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Трамп, возможно, и не выйдет из НАТО, но его стремление заключить сделку с Путиным обещает сильно подорвать его. Этот альянс был краеугольным камнем британской безопасности», — сказал он.

Собеседник газеты добавил, что без НАТО у Великобритании попросту «нет оборонной политики».

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября член конгресса США, республиканец Майкл Маккол заявил, что Трамп якобы тайно встречался с Путиным. По словам Маккола, избранный президент призвал Путина не обострять ситуацию в украинском конфликте.

В этот же день генсек НАТО Марк Рютте провёл первую встречу с Трампом, на которой они обсудили весь комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс. Ранее Рютте заявлял, что намерен провести с Трампом переговоры по поводу украинского кризиса и убедить его не уступать России.

Согласно недавней публикации американской газеты WP, в Европе ожидают, что генсек альянса станет главным контактным лицом при диалоге с избранным президентом США. Его даже называют «заклинателем Трампа» из-за его способности успешно договариваться с американским политиком.

Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта, заявил 22 ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совета безопасности РФ напомнил, как Трамп во всеуслышание объявлял о планах заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки, и он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне.

28 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники в Лейбористской партии писала, что Трамп в случае победы на американских президентских выборах объявит «тотальную войну» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Отмечается, что это может произойти на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства партии лейбористов в выборы в США в интересах американского вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис.