Вашингтон, 23 ноября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп якобы тайно встречался с российским лидером Владимиром Путиным на тему конфликта на Украине. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: «Пожалуйста, не обостряйте ситуацию». Он не последовал совету Трампа. По сути, то, что мы видим сейчас, — это почти контрнаступление», — сообщил конгрессмен в ходе интервью аналитическому центру Аtlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной).

По словам Маккола, Трамп 7 ноября якобы общался по телефону с Путиным и попросил не допускать эскалации на Украине. Официальных повреждений этому не было.

Как сообщало ИА Регнум, Дональду Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта, заявил 22 ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совета безопасности РФ напомнил, как Трамп во всеуслышание объявлял о планах заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки, и он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне.

Представитель команды Трампа в беседе с ТАСС уточнил, что он вместе с новой администрацией США намерен использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Москвой по украинскому конфликту, при этом такие методы будут использоваться и по отношению к Киеву. Придерживаться однобокого подхода, ориентированного только на Россию, не планируется, добавил собеседник агентства. Источник допустил также, что Трамп, минуя Госдепартамент США, попробует напрямую выйти на связь с российским и украинским лидерами.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября. Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Путин также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».