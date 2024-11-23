Флорида, США, 23 ноября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте провёл первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба альянса.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

«Генсек НАТО Марк Рютте провёл первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде в пятницу. Они обсудили весь комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс», — говорится в сообщении.

Ранее Рютте заявлял, что намерен провести с Трампом переговоры по поводу украинского кризиса и убедить его не уступать России. Согласно недавней публикации американской газеты WP, в Европе ожидают, что Рютте станет главным контактным лицом при диалоге с избранным президентом США. Его даже называют «заклинателем Трампа» из-за его способности успешно договариваться с американским политиком.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В этот же день американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву.

6 ноября Рютте поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что вместе с Трампом НАТО сумеет восстановить «мир через силу». Он добавил, лидерство республиканца будет играть ключевую роль в сохранении силы альянса.