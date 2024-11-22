Москва, 22 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Владимир Гердо/ ТАСС

«Трамп — прагматичный человек. Он во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне», — пояснил Медведев.

По словам российского политика, действующий президент Америки Джо Байден оставляет «тяжелое наследство» в виде украинского кризиса. При этом Москва не рассчитывает «ни на Трампа, ни на кого-либо ещё» в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, представитель команды будущего главы Белого дома Дональда Трампа в беседе с ТАСС уточнил, что он вместе с новой администрацией США намерен использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Москвой по украинскому конфликту, при этом такие методы будут использоваться и по отношению к Киеву. Придерживаться однобокого подхода, ориентированного только на Россию, не планируется, добавил собеседник агентства.

Источник допустил также, что Трамп, минуя Госдепартамент США, попробует напрямую выйти на связь с российским и украинским лидерами.

После выборов 6 ноября Трамп заявил, что на посту главы государства будет стараться останавливать войны, а не развязывать их. Он также напомнил, что во время его предыдущего президентства США не участвовали ни в каких конфликтах, кроме боёв против террористов.

Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, отметил Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».