Брюссель, 22 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте намерен провести с избранным президентом США Дональдом Трампом переговоры по поводу украинского кризиса и убедить его не уступать России, пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные источники.

NICOLAS TUCAT/POOL/EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы отвечает справедливый и прочный мир, который не будет поощрением для Москвы и сможет обеспечить надёжные гарантии безопасности для Киева. Генсек посоветует избранному президенту решить украинский вопрос таким образом, чтобы эта проблема не преследовала его в течение президентского срока», — пишет обозреватель газеты Дэвид Игнатиус со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.

Согласно публикации, в Европе ожидают, что Рютте станет главным контактным лицом при диалоге с избранным президентом США. Его даже называют «заклинателем Трампа» из-за его способности успешно договариваться с американским политиком.

Рютте, в свою очередь, призвал европейских лидеров звонить республиканцу и разговаривать с ним. Так, например, немецкий канцлер Олаф Шольц после такого звонка отметил, что Трамп показал себя «неожиданно дружелюбнее, чем ожидалось».

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Брюсселе с Рютте завил, что НАТО планирует подготовить Украину к продолжению конфликта с Россией в 2025 году, предоставив киевскому режиму необходимую военную помощь.

При этом 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В этот же день американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву.

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, в таком случае ВСУ «продолжат сражаться», однако объёмов внутреннего производства вооружений будет недостаточно для продолжения конфликта.