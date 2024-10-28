Лондон, 28 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах объявит «тотальную войну» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом 28 октября написала газета Daily Mail со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

AP/TASS Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанёс отношениям с США — команда Трампа готова и ждёт возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — заявил один из них в беседе с изданием.

Отмечается, что это может произойти на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства партии лейбористов в выборы в США в интересах американского вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Лейбористская партия намерена отправить в США 100 активистов. Отмечалось, что они будут выступать в поддержку Харрис в так называемых колеблющихся американских штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Вирджинии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 октября заявила, что поддержка британскими лейбористами кандидата от демократов фактически является внешним вмешательством в предвыборный процесс в США. Дипломат напомнила, что при этом Вашингтон обвиняет другие страны во вмешательстве в американские выборы выборы едва ли не чаще, чем исполняет национальный гимн.