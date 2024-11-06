Брюссель, 6 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность снова с ним работать. Об этом он заявил в соцсети X.

Kira Hofmann/picture alliance / photothek.de/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединённых Штатов. Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — указано в публикации.

Рютте также выразил надежду, что вместе с Трампом НАТО сумеет восстановить «мир через силу».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Страны НАТО не могут прийти к единогласному решению о дальнейшей военной помощи Украине, написал 3 ноября американский журнал The National Interest. Автор статьи Луис Флейшман признал, что этот вопрос вызывает раскол в альянсе. Он также отметил, что члены этой организации опасаются эскалации конфликта.