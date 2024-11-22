Москва, 22 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин собрал совещание с руководителями Министерства обороны, предприятий военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.

(сс) Администрация президента России

В начале совещания глава государства сообщил, что Россия продолжит испытания ракетного комплекса «Орешник», в том числе в боевых условиях. Это новейшая разработка, отметил Путин.

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.