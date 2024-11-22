Москва, 22 ноября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. После победы на выборах президента США Дональда Трампа риторика главы киевского режима Владимира Зеленского смягчилась, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Говорить о том, что и политика Зеленского смягчилась, нельзя, а вот риторика — возможно. Потому что всё, что будет дальше происходить, зависит от указаний нового руководства Штатов», — сообщил он «Лента. ру».

Чепа отметил, что Зеленский будет подыгрывать Западу до тех пор, пока остаётся возможность получать от них деньги и оружие.

«Европейские лидеры продолжают прежнюю политику, потому что полный отказ от неё означал бы политический провал. Но при этом не реагировать на результаты американских выборов, в ходе которых победил Дональд Трамп, Зеленский не может», — добавил депутат.

Чепа уточнил, что европейские политики уже готовы подчиниться новой администрации США, которая придёт к власти после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

20 ноября Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, в таком случае ВСУ «продолжат сражаться», однако объёмов внутреннего производства вооружений будет недостаточно для продолжения конфликта.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов вести с Трампом переговоры по Украине. Но Песков также добавил, что Россию не устроит вариант с заморозкой военного конфликта. РФ достигнет целей спецоперации.