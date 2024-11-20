Москва, 20 ноября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Американские ракеты ATACMS, сбитые над Брянской областью, были запущены с «кочующей» установки HIMARS, которая постоянно меняет огневую позицию, сообщил 20 ноября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Ракеты были сбиты над территорией региона в ночь на 19 ноября.

«Про позицию, они их меняют постоянно, это кочующее огневое средство. Запуск со стандартной установки HIMARS», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, западные СМИ сообщали, что уходящий президент США Джозеф Байден «разрешил» ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эту информацию. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение использовать западное дальнобойное оружие, и заявил, что ВСУ намерены использовать ATACMS для нанесения ударов по РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин ранее называл подменой понятий обсуждения о «разрешении» ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.