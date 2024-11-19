Киев, 19 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался подтверждать, что удар по Брянской области в ночь на 19 ноября был нанесён баллистическими ракетами ATACMS.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом он заявил, что Украине «разрешили» наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Кто именно предоставил это «разрешение», Зеленский не уточнил, но отметил, что киевский режим намерен использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Он также заявил, что в связи с полученным «разрешением» Киев ждёт новых поставок дальнобойного оружия.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.