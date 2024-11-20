Москва, 20 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об обращении депутатов к председателю правительства России Михаилу Мишустину по поводу реализации системных мер противодействия незаконной миграции в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Дмитрий Астахов / ТАСС

Документ составили глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер палаты Ирина Яровая и думский комитет по контролю. В обращении озвучивается просьба к премьер-министру обеспечить надлежащее правоприменение в процессе осуществления мер против незаконной миграции.

Кроме того, депутаты призвали Мишустина разработать системные решения по вопросам трудовой миграции. Авторы обращения также предложили правительству определить точные параметры количества и качества трудовых ресурсов, которые привлекаются из других стран.

Помимо этого они просят Мишустина составить план перехода на сбор и обработку биометрии иностранных граждан в приграничных пунктах. Они также предложили установить трехдневный срок при внесении информации в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации. Речь идёт о данных по сертификату по русскому языку для мигрантов.

Депутаты также считают необходимым расширить объем подобных сведений. По их мнению, следует учитывать такую информацию о лице, как дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность иностранца.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что его ведомство планирует изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и правила требуют реформы.

5 ноября президент России Владимир Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов. Требования должны быть разработаны с учётом реальных потребностей.

14 ноября правительство России утвердило эксперимент по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в РФ. Он пройдёт с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года. Документ подразумевает обязательную сдачу биометрии при пересечении границы иностранцами в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном аэропорте Жуковский. Кроме того, биометрические данные также будут принимать в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству РФ принять комплекс из 10 «незамедлительных» мер в сфере миграции. Они предложили изучить вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, а также ввести устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов.