Москва, 5 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Александр Кряжев/РИА Новости

Требования должны быть разработаны с учётом реальных потребностей, отметил глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учётом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения», — заявил президент.

Нужно выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо владеют или вовсе не владеют русским языком, сказал также Путин. Он призвал подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, необходимо разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания совета Путин также поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Также глава государства поддержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку. Русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны, подчеркнул президент.

Ранее Путин отмечал, что властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. В Россию должны приезжать только те, кто уважает традиции России, историю и русский язык, указывал президент.