Москва, 18 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 «незамедлительных» мер в сфере миграции.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проект постановления 18 ноября был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«В рамках установленных полномочий правительства Российской Федерации Государственная дума предлагает: выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов (с условиями въезда и (или) запрета въезда третьих лиц), их обоснования с учётом потребности рынка труда», — сказано в документе.

Авторы предложили, в частности, проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, которую выполняет тот или иной мигрант, а также ввести устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов.

Кроме того, проект постановления предполагает расширение видеозаписи устной части экзамена и включение в неё записи ответов мигранта на вопросы о целях его приезда в Россию.

Также предложено определить закрытый перечень государственных учреждений, которые могут принимать экзамен по русскому языку. Кроме того, предполагается обеспечить оперативный обмен сведениями о выданных мигрантам сертификатах между различными ведомствами. Помимо этого, предложено поручить Рособрнадзору постоянно обновлять экзаменационные материалы «качественными критериями».

Комитет Госдумы по контролю предложил рассмотреть данный проект постановления на заседании Госдумы, которое состоится 20 ноября.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Министерство труда планирует изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе, заявил 14 октября заявил глава ведомства Антон Котяков. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и правила требуют реформы.