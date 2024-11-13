Москва, 14 ноября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Правительство России утвердило эксперимент по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде на территорию РФ. Постановление об этом опубликовано 13 ноября на сайте правовой информации.

ac.gov.ru

«Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в постановлении.

Эксперимент по созданию цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства продлится с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года.

Документ подразумевает обязательную сдачу биометрии при пересечении государственной границы иностранными гражданами в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном аэропорте Жуковский. Кроме того, биометрические данные также будут принимать от иностранцев в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Для упрощения процесса с 30 июня 2025 появится возможность сдачи биометрии через предварительную регистрацию в специальном приложении.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2025 года в российской столице в порядке эксперимента будут выдаваться электронные удостоверения для иностранных граждан, при помощи которых можно будет узнать всю актуальную информацию о человеке. Собянин объяснил, что у сотрудников полиции во время проведения рейдов будут считывающие устройства, на которых можно будет проверить указанные данные. По словам главы города, в первую очередь у мигрантов будут проверять электронное удостоверение. Если с ним возникнут какие-либо проблемы, сотрудники полиции будут обязаны принять к иностранцу соответствующие меры.

В это же время в России разрабатывается реестр для мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.