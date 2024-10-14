Москва, 14 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Министерстве труда планируют изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе. Об этом 14 октября заявил глава ведомства Антон Котяков.

Олег Елков/ТАСС

По его словам, патент на работу потерял актуальность и требует реформы.

«Свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — процитировала Котякова газета «Ведомости».

Глава Минтруда напомнил, что работодатели тратят деньги на обучение и медобследование иностранцев без гарантии того, что потенциальный сотрудник останется работать.

Решение проблемы Котяков видит в том, чтобы переложить часть затрат на мигранта. В их число он предложил включить подготовку документов, медпроцедуры и обучение. Эти этапы предлагается проводить на родине иностранца. Также планируется обязать мигрантов выплачивать работодателю затраченные на него суммы в случае ухода.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года в России аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранным гражданам, своевременно не подавшим уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Согласно вступившим в силу в январе правилам, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент. Если уведомление не было подано, этот иностранный работник утрачивает законные основания для нахождения и работы в России.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

8 августа глава государства подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд. В тот же день он подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.