Вашингтон, 20 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Украинские военные применили ракеты ATACMS американского производства для нанесения удара по российской территории — Брянской области. Информацию подтвердили два американских чиновника. Об этом сообщил 19 ноября телеканал CNN.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Атака была совершена через два дня после того, как администрация действующего президента Джо Байдена разрешила Киеву использовать американское оружие большой дальности для поражения целей на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области, информировала пресс-служба Министерства обороны. ВСУ нанесли удар шестью ракетами, пять было сбито расчётами систем С-400 и «Панцирь», шестая ракета повреждена.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался подтверждать, что удар по Брянской области был нанесён баллистическими ракетами ATACMS.

У Киева в наличии имеется около 50 американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом 19 ноября написала британская газета The Times.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.