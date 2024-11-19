Лондон, 20 ноября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. У Киева в наличии имеется около 50 американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом 19 ноября написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет», — указали авторы.

В статье отмечается, что в условиях ограниченных поставок дальнобойные ракеты американского производства находятся в дефиците.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. В ходе противоракетного боя российские боевые расчёты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет. Ещё одна была повреждена, её фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар. Жертв и разрушений в результате падения обломков не было, отметила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве обороны США отказались комментировать ракетный удар ВСУ по Брянской области. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх также не стала подтверждать, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары с территории Украины вглубь России американскими ракетами ATACMS.

По мнению экспертов, США запоздали с решением санкционировать удары вглубь российской территории своими дальнобойными ракетами. Оно уже не изменит ход украинского конфликта, отметило агентство Reuters.