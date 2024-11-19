Под Воронежем ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА
Гусев: под Воронежем ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА
Воронежская область, 19 ноября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Возгорание на предприятии в Каменском районе Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировали. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Трудовой коллектив предприятия эвакуировали, уточнил глава области в Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил Гусев. Губернатор напомнил жителям Воронежской области о недопустимости приближения к обломкам БПЛА. При обнаружении опасных фрагментов он призвал граждан оповещать экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали.
В небе над Брянской, Калужской и Ростовской областями также в вечернее время 19 ноября подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника.
В ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.