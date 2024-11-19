Воронежская область, 19 ноября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Возгорание на предприятии в Каменском районе Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировали. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Предварительно, обошлось без пострадавших. Трудовой коллектив предприятия эвакуировали, уточнил глава области в Telegram-канале.

Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил Гусев. Губернатор напомнил жителям Воронежской области о недопустимости приближения к обломкам БПЛА. При обнаружении опасных фрагментов он призвал граждан оповещать экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали.

В небе над Брянской, Калужской и Ростовской областями также в вечернее время 19 ноября подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника.

В ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.