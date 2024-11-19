Воронеж, 19 ноября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

Telegram/Zelenskiy / Official

На предприятии начался пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет, написал Гусев в своём Telegram-канале.

«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы», — сообщил губернатор.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники оперативных служб. Объявленная в 20:14 МСК опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, добавил Гусев.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что в ночь на 19 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. 11 дронов было нейтрализовано в Ростовской области и ещё один — в Белгородской.

В ночь на 18 ноября российская система ПВО уничтожила в небе над пятью регионами 59 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью были нейтрализованы шесть БПЛА, в Московской — два, по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.