Москва, 19 ноября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В небе над Брянской, Калужской и Ростовской областями вечером 19 ноября подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Global Look Press/MOD Russia

В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать с помощью дронов объекты на территории российских регионов в период времени с 20:00 до 21:00 мск.

Вражеские дроны самолётного типа были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. Упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.

В ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.