Москва, 19 ноября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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Всего были уничтожены 12 украинских беспилотников, уточнили в Telegram-канале ведомства.

По информации Минобороны, 11 дронов нейтрализовали в Ростовской области, ещё один — в Белгородской.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что за ночь в регионе средства ПВО сбили 11 беспилотников. БПЛА, по его словам, поразили под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.