Брянск, 19 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Брянской области 11 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 ноября сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Девятнадцатого ноября с 18:00 до 19:00 МСК пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября силы ПВО сбили над Брянской областью 26 украинских беспилотников. Вечером 17 ноября силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями.

В этот же день российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Курской области. Днём ранее над территорией региона была уничтожена украинская ракета, а до этого — ещё одна ракета и 15 беспилотников.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области, а также 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.